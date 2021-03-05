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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерял одного из лидеров

5 марта, 16:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Французский полузащитник "Ромы" Жордан Верету получил травму в чемпионате Италии

Ко всем проблемам итальянской "Ромы" добавилась еще одна. 28-летний атакующий полузащитник Жордан Верету из-за травмы в ближайший месяц не сможет играть. Повреждение француз получил в среду в поединке против своей бывшей команды – "Фиорентины". У него растяжение мышц на правой ноге.

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Напомним, билеты на матч "Шахтер" – "Рома" уже в свободной продаже.

Печальную для команды Пауло Фонсеки новость опубликовало сегодня издание Football Italia.

В нынешнем сезоне Верету является одним из лидеров римской команды. Он провел 30 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей. В том числе он 10 раз отличился голом в 24 играх чемпионата Италии, а также заработал четыре желтые карточки.

Медики ожидают возвращение Жордана на поле не ранее, чем через 35 дней. Так что 11 и 18 марта он точно не сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы.

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Севидов: "Провал в Лиге Европы будет поводом для увольнения Каштру или Фонсеки".

Смотрите, как "Рома" обыграла "Фиорентину" в гостях позавчера:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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