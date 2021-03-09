Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Соперник "Динамо" в Лиге Европы отказался тренироваться в Киеве

9 марта, 12:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Вильярреал" не будет ночевать в нашей столице после матча на "Олимпийском"

Уже послезавтра две украинские команды сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. "Динамо" в четверг будет принимать испанский "Вильярреал". Сегодня стало известно, что одна из сильнейших команд Ла Лиги не захотела проводить в Киеве тренировки.

Реклама

Тем временем, чемпион мира из "Динамо" сломался, играя в футболке другого клуба.

О планах "Вильярреала" рассказал Telegram-канал "Динамо Киев Inside":

"Без тренировки и без послематчевого ночлега. "Вильярреал" максимально упростил програму пребывания в Киеве. Прибывают в среду после 19-00, проживают в "Хилтоне", улетают сразу после матча".

Поединок на НСК "Олимпийский" стартует 11 марта в 19:55 по киевскому времени. Коллектив бывшего тренера "Арсенала" и "ПСЖ" Унаи Эмери занимает сейчас седьмое место в национальном чемпионате, а в минувшем финишировала пятой. В предыдущем туре "Вильярреал" на последних минутах проиграл в гостях "Валенсии", которую Эмери тренировал в 2008-2012 гг.

Ранее братья Суркисы едва не продали "Динамо" российскому миллиардеру.

Реклама

Смотрите, как "Вильярреал" обыграл австрийский "Зальцбург" в 1/16 финала:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол нск олимпийский Лига Европы Динамо Киев тренировка Вильярреал Зальцбург
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять