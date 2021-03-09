Суперник "Динамо" в Лізі Європи відмовився тренуватися в Києві

"Вільярреал" не ночувати в нашій столиці після матчу на "Олімпійському"

Вже післязавтра дві українські команди зіграють в 1/8 фіналу Ліги Європи. "Динамо" в четвер буде приймати іспанський "Вільярреал". Сьогодні стало відомо, що одна з найсильніших команд Ла Ліги не захотіла проводити в Києві тренування.

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Тим часом, чемпіон світу з "Динамо" зламався, граючи у футболці іншого клубу.

Про плани "Вільярреала" розповів Telegram-канал "Динамо Київ Inside":

"Без тренування і без післяматчевої ночівлі. "Вільярреал" максимально спростив програму перебування в Києві. Прибувають в середу після 19-00, проживають в "Гілтоні", відлітають відразу після матчу".

Поєдинок на НСК "Олімпійський" стартує 11 березня о 19:55 за київським часом. Колектив колишнього тренера "Арсенала" й "ПСЖ" Унаї Емері займає зараз сьоме місце в національному чемпіонаті, а в минулому фінішувала п'ятою. В попередньому турі "Вільярреал" на останніх хвилинах програв в гостях "Валенсії", яку Емері тренував в 2008-2012 рр.

Раніше брати Суркіси ледь не продали "Динамо" російському мільярдерові.

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Дивіться, як "Вільярреал" обіграв австрійський "Зальцбург" в 1/16 фіналу:

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