Шевчук: "Гравцям "Шахтаря" потрібна максимальна концентрація, щоб стримати Мхітаряна"

Менше тижня залишилося до першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою". Італійці приймуть донеччан 11 березня. Один з лідерів римлян – вірменський півзахисник Генріх Мхітарян, який три сезони відіграв в "Шахтарі". Про сильні сторони колишнього одноклубника розповів володар Кубка УЄФА у складі "гірників", футбольний експерт В'ячеслав Шевчук.

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Генріх Мхітарян в матчі проти "Ювентуса" / Фото: Reuters

- Ви грали з Генріхом Мхітаряном в одній команді, яким він вам запам'ятався? Які сильні сторони цього футболіста можете виділити?

- Генріх Мхітарян – великий професіонал. В першу чергу, дуже вихована, інтелігентна людина, яка проявляє повагу до всіх людей незалежно від статусу. Що стосується його сильних сторін, у Генріха дуже висока швидкість, він відмінно вривається в простір, за спину, дуже добре пресингує з глибини, дисциплінований гравець в команді.

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- У Генріха був певний спад у грі під час виступу в АПЛ, але зараз він набрав прекрасну форму – 9 голів і 8 передач. Допомогла зміна чемпіонату?

- В Англії йому було складно адаптуватися, плюс Жозе Моруінью не до кінця йому довіряв. Генріх любить, коли тренер надає йому повну довіру. Тому що він завжди відповідає за свої вчинки, він переживає, коли не грає або, якщо щось неправильно зробить, або щось не виходить у нього. Але він став більш досвідченим. Рівень гри, який він зараз показує, каже, що він знайшов порозуміння і з тренером, і з партнерами по команді, і отримує задоволення від гри. В цей момент він один з лідерів "Роми", без якого зараз важко уявити гру римської команди.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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- Як ви вважаєте, на матч проти своєї колишньої команди Генріх вийде подвійно мотивованим?

- Я не думаю, що зараз він буде занадто мотивований і з подвійним настроєм буде грати проти "Шахтаря". Ми часто з ним спілкуємося, і він завжди з великою повагою відгукується про своїх колишніх партнерів, про керівництво і президента клубу. З великим задоволенням ми згадуємо ті чудові часи, які нам пощастило провести в одній команді. Я не думаю, що він буде занадто мотивований, він – професіонал, який виступає за "Рому" і все.

/ Фото: AFP

- Як захисникам "Шахтаря" стримати Мхітаряна? Що порадите?

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- Безумовно захисникам "Шахтаря" потрібно бути дуже уважними, тому що Генріх дуже добре користується своєю швидкістю і постійно відкривається, відмінно забігає за спину, як я говорив, він хороший в пресингу, у нього відмінний пас, він може віддати відмінну передачу в один дотик. Генріх – досвідчений гравець, тому гравцям "Шахтаря" буде складно йому протистояти.

Що порадити? Ну звичайно бути максимально сконцентрованими і уважними, це найголовніше, тому що Генріх – це гравець, який постійно тисне, постійно хоче бути в грі

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський". Квитки ви можете придбати за посиланням.

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