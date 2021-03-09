"Чутки не безпідставні": Воробей – про доленосні матчі Каштру в "Шахтарі"

Протягом тижня на "гірників" чекають два поєдинки з "Ромою" в Лізі Європи і зустріч із "Десною" в чемпіонаті

Від результатів найближчих матчів із "Ромою" в 1/8 Ліги Європи і "Десною" в чемпіонаті України залежить, чи залишиться португалець Луїш Каштру головним тренером "Шахтаря". Таку думку висловив колишній нападник "гірників" і збірної України Андрій Воробей.

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"Нині відбуваються ключові матчі для Каштру. Будь-який поганий матч буде великим мінусом до його скарбнички. Чутки не безпідставні... Якість гри "Шахтаря" залишає бажати кращого", – цитує Андрія Воробея Sport.ua

Луїш Каштру / Фото: Reuters

Нагадаємо, минулих вихідних "Шахтар" обіграв "Олімпік" 1:0, перервавши серію з двох поразок "Зорі" і "Агробізнесу". Проте гра "гірників" в останньому поєдинку Воробея не вразила.

"Емоційної впевненості перемога над "Олімпіком" "Шахтарю" трохи додасть. Це однозначно, тому що була невелика криза протягом кількох ігор. А ось щодо якості гри є великі питання. Не думаю, що за такий короткий строк команда стане зовсім іншою. Останнім часом, на жаль, простежується не дуже хороша картинка стосовно гри", – зауважив Воробей

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Андрій Воробей / Фото: Instagram

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Поєдинки "гірників" з "Ромою" відбудуться 11 і 18 березня (в Римі на "Стадіо Олімпіко" і в Києві на НСК "Олімпійський"). У проміжку між ними, 14 березня, "Шахтар" прийме на НСК "Десну".

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