Що він робить! Зінченко суперсейвом головою вивів "МанСіті" до півфіналу Кубка Англії (відео)

Українець врятував "містян" від пропущеного гола в матчі з "Евертоном"

Українець Олександр Зінченко став героєм чвертьфінального матчу Кубка Англії, в якому "Манчестер Сіті" в Ліверпулі обіграв "Евертон" 2:0 і вийшов до 1/2 фіналу турніру.

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Перемогу "МанСіті" принесли голи Гюндогана на 84-й і Де Брюйне на 91-й хвилинах. Але все могло скластися інакше для "містян", якби наприкінці першого тайму за рахунку 0:0 їх не виручив Зінченко.

Після подачі "Евертоном" кутового рослий колумбійський форвард "ірисок" Мина виграв повітря і пробив у дальній кут – бути б голу, якби не українець, який головою виніс м'яч з лінії воріт "Манчестер Сіті".

Відео сейва Зінченка

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Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Не дивно, що аналітики WhoScored поставили Зінченку за цей матч оцінку 7,6. Вище у "містян" отримав тільки Фернандіньо (7,9).

Відео голів "МанСіті" у ворота "Евертона"

До речі, раніше Зінченко влетіло від тренера "МанСіті" за фразу про те, що "містянам" до снаги виграти відразу чотири трофеї в цьому сезоні. "Я старший за Алекса. У мене більше досвіду, і я з ним не згоден. А він повинен думати тільки про те, щоб добре зіграти кожен наступний матч", – покартав українця Гвардіола.

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Але, може, Зінченко все-таки має рацію?

Дивіться, як забиває Зінченко

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