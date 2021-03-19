Суд виніс рішення по матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіда

Спортивний арбітражний суд Лозанни виніс рішення по незіграної матчу Ліги Націй Швейцарія – Україна. І воно не на користь України. Суд підтвердив рішення УЄФА і залишив технічну поразку команди Андрія Шевченка.

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Як повідомляє в своєму Twitter, журналіст Ігор Бурбас, найцікавіша в цьому рішенні – це резолютивна частина, в якій Україна ніде прямо не називають винним в незіграних матчу. Мовляв, виною всьому коронавірус, "Україні не пощастило стати жертвою ковіда", але – технічну поразку.

Нагадаємо, цей поєдинок повинен був відбутися 17 листопада. Але санітарний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин через позитивних тестів на коронавірус, що зробило проведення матчу неможливим.

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Пізніше УЄФА зарахував Україні технічну поразку 0:3за те, що "синьо-жовті" не передбачили необхідність повної заміни команди. Це означає виліт команди Андрія Шевченка з елітного дивізіону Ліги націй.

Однак Українська асоціація футболу вирішила оскаржувати вердикт УЄФА. Павелко запевняв, що шанси України виграти справу – високі.

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