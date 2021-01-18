Технічна поразка Україні: команду Шевченка можуть помилувати 16 лютого

Розгляд апеляційної скарги щодо присудження збірній України технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцаріївідбудеться 16 лютого 2021 року, повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу.

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Нагадаємо, поєдинок повинен був відбутися 17 листопада 2020 року на Люцерні і визначити команду, яка покине елітний дивізіон Ліги націй.

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Однак в день матчу головний лікар кантону Люцерн скасував поєдинок після випадків зараження коронавірусом у складі нашої команди. Через кілька днів нашій команді присудили технічну поразку 0:3, а це означає, що команда Шевченка вилітає до другого дивізіону Ліги націй.

При цьому, в мотиваційній частині рішення УЄФА оголосив конкретну причину "технаря" для збірної України. "Синьо-жовтим" впаяли 0:3 за те, що не передбачили необхідність повної заміни команди.

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