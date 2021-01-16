Андрій Шевченко увійшов до ТОП-20 найкращих тренерів останнього десятиліття

Наставник збірної України за чотири роки зробив помітний прорив з командою

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку найкращих наставників національних команд за останнє десятиліття. У ТОП-20 від Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) колишній форвард "Мілана" розташувався на 17-му місці. Раніше ми писали, що Андрій Шевченко може очолити "Челсі".

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Андрій Шевченко / Фото: УАФ

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Перше місце рейтингу зайняв наставник збірної Німеччини Йоахім Льов, який набрав 155 очок і приводив Німеччину до "золота" ЧС-2014. За німцем розташувався тренер чинних чемпіонів світу – збірної Франції – Дідьє Дешам (101 бал). Третя позиція у наставника команди Бразилії Тіте (81). Андрій Шевченко набрав 24 очки і опинився на 17-му рядку з 20-ти.

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Кращі тренери збірних

1. Йоахим Лев (Німеччина) – 155 очок

2. Дідьє Дешам (Франція) – 101

3. Тіте (Бразилія) – 81

4. Оскар Табарес (Уругвай) – 74

5. Фернанду Сантуш (Португалія) – 74

6. Вісенте дель Боске (Іспанія) – 72

7. Роберто Мартінес (Іспанія) – 70

8. Хосе Пекерман (Аргентина) – 55

9. Марк Вільмотс (Бельгія) – 43

10. Гарет Саутгейт (Англія) – 43

... 17. Андрій Шевченко (Україна) – 24

Нагадаємо, що Андрій Шевченко очолив збірну України після проваленого Євро-2016. За чотири роки 44-літній наставник вивів команду в елітний дивізіон Ліги націй і в фінальний турнір чемпіонату Європи-2020.

Раніше було розкрито тренерське фіаско Шеви, про яке вболівальники і не здогадувалися.

Дивіться, як Шевченко увійшов до топ-10 кращих футбольних тренерів світу-2019

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