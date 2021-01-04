Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Андрій Шевченко може очолити "Челсі". Лемпард – на межі відставки

4 січня, 20:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Головний тренер нашої збірної раніше відкидав суміщення посад

Невдалі результати лондонського "Челсі" в чемпіонаті Англії змушують керівництво клубу думати про можливу зміну головного тренера. Вже пройшла інформація, що російський олігарх готується звільнити тренера "Челсі". Стілець під Френком Лемпардом захитався, адже команда програла чотири останні матчі з шести в Прем'єр-лізі, перемігши всього в одному. У число кандидатів, які можуть замінити 42-річного рульового, потрапив і українець Андрій Шевченко.

Реклама

Про це пише французьке видання Le10sport із посиланням на свої ексклюзивні джерела.

Нагадаємо, в 2006-2008 роках Шева не надто вдало виступав за "Челсі", після чого повернувся в "Мілан". Однак, думається, у нього збереглися відносини з власником "синіх" Романом Абрамовичем. До того ж 14-річний Крістіан Шевченко грає в юнацькій команді клубу.

Впізнай українського спортсмена в масці: тест для вболівальників.

Шевченко і Лемпард грали разом за "Челсі", але Френк затримався в команді значно довше. В якості тренера він повернувся в клуб влітку 2019 року. Зараз його підопічні займають в АПЛ лише восьме місце.

Реклама

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

В тренді
До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця

Раніше Андрій Миколайович не погоджувався на суміщення посад у збірній і клубі. Але, ймовірно, все залежить від пропозиції. У національній команді контракт фахівця діє до закінчення чемпіонату світу 2022 року.

Дивіться рідкісні кадри відпустки: Шевченко зібрав усіх чотирьох синів на пляжі.

Згадаймо, як Андрій увійшов в число найкращих тренерів світу 2019 року:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер футбол Андрій Шевченко Челсі Лондон Френк Лемпард
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти