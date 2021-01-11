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Об'єднав Україну і Росію: Андрій Шевченко зустрівся з футболістом "Локомотива"

11 січня, 12:48

Олена Павлова Олена Павлова

Федір Смолов додав на спільне фото емодзі серця між прапорами двох країн

Нападник "Локомотива" і збірної Росії Федір Смолов зустрівся з Андрієм Шевченком і опублікував спільне фото в сторіз Instagram з головним тренером збірної України. На знімок форвард також додав емодзі серця між прапорами двох країн. Раніше ми писали, що Андрій Шевченко може очолити "Челсі".

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Ймовірно, Смолов зустрівся з Шевченком у відпустці, яку він проводив на карибському острів Сен-Барт, який ще називають островом мільйонерів. Цей острів у 1957 році купив Девід Рокфеллер. А з часом його перетворили на улюблене місце для багатих і знаменитих, які хочуть сховатися від папараці і допитливих очей.

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Останнім часом Смолов не грав після травми плеча, яку він отримав у вересні 2020 року, та операції. А Шевченко після осінньої Ліги націй проводив час зі своєю дружиною і чотирма синами.

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Раніше також було розкрито тренерське фіаско Шеви, про яке вболівальники і не здогадувалися.

Дивіться, як "Локомотив" грав у Лізі чемпіонів

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відпочинок серце локомотив Андрій Шевченко фотографія збірна України Федір Смолов
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