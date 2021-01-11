Объединил Украину и Россию: Андрей Шевченко встретился с футболистом "Локомотива"

Федор Смолов добавил на совместное фото эмодзи сердца между флагами двух стран

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов встретился с Андреем Шевченко и опубликовал совместное фото в сториз Instagram с главным тренером сборной Украины. На снимок форвард также добавил эмодзи сердца между флагами двух стран. Ранее мы писали, что Андрей Шевченко может возглавить "Челси".

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Вероятно, Смолов встретился с Шевченко в отпуске, который он проводил на карибском остров Сен-Барт, который еще называют островом миллионеров. Этот остров в 1957 году купил Дэвид Рокфеллер. А со временем его превратили в любимое место для богатых и знаменитых, которые хотят спрятаться от папарацци и любопытных глаз.

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В последнее время Смолов не играл после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2020 года, и операции. А Шевченко после осенней Лиги наций проводил время со своей женой и четырьмя сыновьями.

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Ранее также было раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались.

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