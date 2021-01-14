Росія "приховує приховування" допінгу: повне рішення суду про вигнання РФ зі спорту

Суд у Лозанні попереджає, що Росія буде і далі корумпувати антидопінгову систему

Спортивний арбітражний суд (CAS) звинуватив Росію в "приховуванні приховування" державної допінгової схеми. Це випливає з повного тексту рішення CAS щодо спору Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і російського антидопінгового агентства (РУСАДА), оприлюдненого в четвер, 14 січня.

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Нагадаємо, 17 грудня CAS прийняв рішення відсторонити російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях під державним прапором до 16 грудня 2022 року, при цьому удвічі скоротивши попередню дискваліфікацію.

У повному тексті рішення відзначається, що в CAS дійшли висновку, що "ніколи не вдасться встановити точне число спортсменів і офіційних осіб, які могли успішно уникнути підозр у порушенні антидопінгових правил".

"Коли приховування допінгової схеми почало бути очевидним, рішення, прийняте російською владою, було спрямований не на те, щоб досягти ясності, а скоріше на те, щоб спробувати приховати приховування. Маніпуляції показують, що російська влада, як і раніше, готова втручатися в антидопінгову систему і корумпувати її", – наголошується в тексті рішення CAS, яке цитує Championat

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Відзначимо, що вже на початку нового року стався черговий скандал, пов'язаний з РФ. У Росії 33 біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів .

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