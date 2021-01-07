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Гімн і прапор Росії – під забороною: на чемпіонаті світу з гандболу дотримуються санкцій WADA

7 січня, 11:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

На турнірі в Єгипті росіянам не дозволяють ходити в одязі із національною символікою

Збірна Росії з гандболу на собі відчула санкції за масове вживання допінгу спортсменами цієї країни. На чемпіонаті світу серед чоловіків, який пройде в Єгипті з 14 по 31 січня, росіянам заборонили будь-який прояв національної символіки. Причому, навіть в офіційному готелі турніру. Нагадаємо, Росія усунута від міжнародних змагань до 2022 року. Покарання набуло чинності 16 грудня 2020 року, Спортивний арбітражний суд скоротив його з чотирьох до двох років.

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На світовому форумі російським гандболістам забороняється демонструвати національну символіку на будь-яких офіційних заходах. Про це пише сьогодні видання "Спорт-експрес".

Причому, форму з прапором і гербом Росії заборонили носити навіть в готелі, де буде жити команда. І не тільки в холі й публічних приміщеннях, а й у своїх номерах. Також не можна відтворювати гімн. Тепер – тільки під ковдрою і в навушниках. Збірна ж офіційно буде називатися "Команда Федерації гандболу Росії". Замість національного прапора держави використовують символ ФГР на білому тлі, але без написів.

Російські функціонери вже поспішили назвати санкції на ЧС в Єгипті маразмом. Однак доведеться змиритися, інакше збірну можуть дискваліфікувати.

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Днями в Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів.

Згадаймо, як розслідували допінг в російському футболі:

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Росія Єгипет гандбол символіка збірна Росії заборони чемпіонат світу з гандболу
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