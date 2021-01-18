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Техническое поражение Украине: команду Шевченко могут помиловать 16 февраля

18 января, 20:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Апелляцию рассмотрят в Спортивном арбитражном суде Лозанны

Рассмотрение апелляционной жалобы относительно присуждения сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии состоится 16 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

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Напомним, поединок должен был состояться 17 ноября 2020 года в Люцерне и определить команду, которая покинет элитный дивизион Лиги наций.

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Однако в день матча главный врач кантона Люцерн отменил поединок после случаев заражения коронавирусом в составе нашей команды. Спустя несколько дней нашей команде присудили техническое поражение 0:3, а это означает, что команда Шевченко вылетает во второй дивизион Лиги наций.

При этом в мотивационной части решения УЕФА объявил конкретную причину "технаря" для сборной Украины. "Сине-желтым" впаяли 0:3 за то, что не предусмотрели необходимость полной замены команды.

Видео: Сегодня
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Сборная Украины Спортивный арбитражный суд сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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