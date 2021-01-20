"Збірна України виграє справу у Швейцарії": Павелко розповів про позицію в суді

У 2021 році збірна України зіграє не менше 14 матчів. Може в її календарі з'явитися і поєдинок зі збірною Швейцарії в Лізі націй, який в листопаді скасували через коронавірусних проблем в нашій команді. Днями стало відомо, що справа матчу Швейцарія – Україна розглянуть в суді 16 лютого. Президент УАФ Андрій Павелко натякнув, що позиція нашої сторони – виграшна.

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Подробиці позову до Спортивного арбітражного суду функціонер не розкрив, але в передачі "Головна команда" на каналі "Футбол" випромінював оптимізм:

"Наша збірна зробила все можливе, щоб гра зі Швейцарією відбулася. Тепер наше завдання – повернути в спортивне русло це питання. Сьогодні я не можу розкривати багато юридичних моментів, але шанси у нас – дуже високі. Прецедент "Ювентуса" й "Наполі" в Італії, інші приклади в історії футболу під час пандемії дають нам великі шанси. У нас дуже хороша і велика група юристів-міжнародників зі Швейцарії, Іспанії, США та України. Ми дуже серйозно готуємося до засідання 16 числа, яке пройде в форматі відеоконференції. Упевнений, що ми залучимо всі наші доводи, вони у нас готові. Можу сказати вболівальникам, що наша позиція дуже сильна і впевнена".

Отже, "синьо-жовті" сподіваються скасувати технічну поразку від УЄФА і з'ясувати стосунки на футбольному полі. Як відомо, скандальним матчем Швейцарія – Україна зайнялися юристи виграшної справи Мораеса.

Згадаймо, як українці обігравали швейцарців на своєму полі в вересні:

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