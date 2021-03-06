Зінченко і Ярмоленко можуть не приїхати в збірну України: Англія вводить карантин для футболістів

Неприємні для збірної України новини надходять із Туманного Альбіону. Англійська Прем'єр-ліга збирається прийняти рішення, за яким гравці клубів будуть відправлятися на 10-денний карантин після повернення з національних збірних. Вердикт ще не винесено – обговорення по ньому пройдуть на наступному тижні.

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Вчора Шевченко назвав склад збірної України на відбіркові матчі ЧС в березні.

Однак головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вже висловився з цього приводу. Його цитує ESPN:

"Ми наполегливо працювали протягом багатьох місяців. І ось тепер нам кажуть, що після міжнародної перерви важливі гравці – сім, вісім чи дев'ять – не зможуть грати 10 днів. В цьому немає сенсу. В такому випадку ми не дамо їм полетіти в збірні. Це точно. Адже ми вкладаємо багато часу і грошей в важливу частину сезону. Якщо ж їм дозволять відразу повертатися до тренувань, ми їх відпустимо".

Тим часом, Зінченко в "Манчестер Сіті" отримає новий контракт.

Отже, від рішення ліги залежить поява в таборі "синьо-жовтих" Олександра Зінченка й, цілком ймовірно, Андрія Ярмоленка з "Вест Гема". У неділю в АПЛ пройде дербі Манчестера, в якому зустрінуться "містяни" і "Червоні дияволи". Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію.

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Днями "Манчестер Сіті" вразив трюк Зінченка – наче на арені цирку.

Дивіться огляд матчу Німеччина – Україна, в якому Алекс влучив у штангу:

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