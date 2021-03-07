"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матчу титанів АПЛ

У неділю, 7 березня, на стадіоні "Етіхад" відбувається центральний матч 28-го туру чемпіонату Англії – "Манчестер Сіті" приймає "Манчестер Юнайтед". Початок манкуніанського дербі – о 18:30 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео, фото та коментарями.

Обидві команди заб'ють! Ставка дня на дербі Манчестера

Навряд чи в нинішньому сезоні щось уже перешкодить чемпіонству "Манчестер Сіті". Єдине, що може зробити "МЮ", це дещо відстрочити титул команди Олександра Зінченка своєю перемогою в сьогоднішньому дербі.

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"МАНСІТІ" – "МЮ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Великим фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають "МанСіті". На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.52, на нічию – 4.40, на перемогу "МЮ" – 6.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Сіті" – 64%, нічия – 22%, виграш "Юнайтед" – 14%. Найбільш реальним рахунком матчу букмекери називають 2:0 на користь "МанСіті".

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"МАНСІТІ" – "МЮ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі манкуніанське дербі в неділю, 7 березня, починаючи з 18:30, покаже канал Setanta Sports Ukraine. Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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