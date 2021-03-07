Русский
$ 27,76
33,41

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матчу титанів АПЛ

Неділя, 7 березня
Олег Люлька Олег Люлька

Манчестер Сіті

18:30

Манчестер Юнайтед

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю, 7 березня, на стадіоні "Етіхад" відбувається центральний матч 28-го туру чемпіонату Англії – "Манчестер Сіті" приймає "Манчестер Юнайтед". Початок манкуніанського дербі – о 18:30 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео, фото та коментарями.

Обидві команди заб'ють! Ставка дня на дербі Манчестера

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР СІТІ" – "МЮ" – ТУТ

Навряд чи в нинішньому сезоні щось уже перешкодить чемпіонству "Манчестер Сіті". Єдине, що може зробити "МЮ", це дещо відстрочити титул команди Олександра Зінченка своєю перемогою в сьогоднішньому дербі.

Турнірна таблиця АПЛ. ТОП-10

Читайте також: Зінченко і Ярмоленко можуть не приїхати до збірної України: Англія запроваджує карантин для футболістів

"МАНСІТІ" – "МЮ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Великим фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають "МанСіті". На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.52, на нічию – 4.40, на перемогу "МЮ" – 6.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Сіті" – 64%, нічия – 22%, виграш "Юнайтед" – 14%. Найбільш реальним рахунком матчу букмекери називають 2:0 на користь "МанСіті".

Читайте також: Підвищать зарплату в 4,5 рази: Зінченко в "Манчестер Сіті" отримає новий контракт

"МАНСІТІ" – "МЮ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі манкуніанське дербі в неділю, 7 березня, починаючи з 18:30, покаже канал Setanta Sports Ukraine. Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "МанСіті" впорався в ЛЧ з Менхенгладбахом

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

онлайн чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти