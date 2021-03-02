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Зина – на арене цирка: "Манчестер Сити" поразил трюк украинца

2 марта, 14:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Зинченко показал технику владения мячом на голове

В последние недели украинец Александр Зинченко стабильно играет в основном составе "Манчестер Сити". Команда уверенно лидирует в чемпионате Англии, а наш соотечественник играет в ней важную роль. Кроме того, в клубе заметили другие способности Зины.

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Тем временем, "Манчестер Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского.

На официальной страничке клуба в Instagram показали, как Александр уверенно обращается с мячом и носит его даже на голове. При этом ролик сопроводили музыкой, под которую на арене цирка выполняют эффектные трюки.

Читайте также:Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" – "Вест Хэм" по интересному показателю.

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Вспомним, как Александр бил в штангу в матче Германия – Украина:

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футбол мяч Манчестер Сити трюк Александр Зинченко
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