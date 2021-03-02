Зіна – на арені цирку: "Манчестер Сіті" вразив трюк українця

Останніми тижнями українець Олександр Зінченко стабільно грає в основному складі "Манчестер Сіті". Команда впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, а наш співвітчизник відіграє в ній важливу роль. Крім того, в клубі помітили інші здібності Зіни.

Реклама

Тим часом "Манчестер Сіті" знайшов заміну для Зінченка в команді Малиновського.

На офіційній сторінці клубу в Instagram показали, як Олександр впевнено поводиться з м'ячем і носить його навіть на голові. При цьому ролик супроводили музикою, під яку на арені цирку виконують ефектні трюки.

Це відео подивилися і "лайкнули" вже понад 333 тисяч людей, у тому числі – український боксер Тарас Шелестюк.

Реклама

Сьогодні "Манчестер Сіті" зіграє вдома проти "Вулвергемптона" в 27-му турі Прем'єр-ліги. Нагадаємо, команда українця в Лізі чемпіонів успішно зіграла перший матч 1/8 фіналу проти "Боруссії" (М), перемігши у формально гостьовій зустрічі в Будапешті 2:0.

Читайте також: Зінченко став найкращим гравцем матчу "МанСіті" – "Вест Гем" за цікавим показником.

Згадаймо, як Олександр бив у штангу в матчі Німеччина – Україна:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама