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Зіна – на арені цирку: "Манчестер Сіті" вразив трюк українця

2 березня, 14:51

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олександр Зінченко показав техніку володіння м'ячем на голові

Останніми тижнями українець Олександр Зінченко стабільно грає в основному складі "Манчестер Сіті". Команда впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, а наш співвітчизник відіграє в ній важливу роль. Крім того, в клубі помітили інші здібності Зіни.

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Тим часом "Манчестер Сіті" знайшов заміну для Зінченка в команді Малиновського.

На офіційній сторінці клубу в Instagram показали, як Олександр впевнено поводиться з м'ячем і носить його навіть на голові. При цьому ролик супроводили музикою, під яку на арені цирку виконують ефектні трюки.

Це відео подивилися і "лайкнули" вже понад 333 тисяч людей, у тому числі – український боксер Тарас Шелестюк.

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Сьогодні "Манчестер Сіті" зіграє вдома проти "Вулвергемптона" в 27-му турі Прем'єр-ліги. Нагадаємо, команда українця в Лізі чемпіонів успішно зіграла перший матч 1/8 фіналу проти "Боруссії" (М), перемігши у формально гостьовій зустрічі в Будапешті 2:0.

Читайте також: Зінченко став найкращим гравцем матчу "МанСіті" – "Вест Гем" за цікавим показником.

Згадаймо, як Олександр бив у штангу в матчі Німеччина – Україна:

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футбол м'яч Манчестер Сіті трюк Олександр Зінченко
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