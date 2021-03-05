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Повысят зарплату в 4,5 раза: Зинченко в "Манчестер Сити" получит новый контракт

5 марта, 15:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист английского гранда продлит соглашение с клубом

Один из двух украинцев, которые выступают в английской Премьер-лиге, собирается задержаться на Туманном Альбионе. 24-летний Александр Зинченко договаривается с "Манчестер Сити" о новом контракте. Тем временем, "Манчестер Сити" поразил трюк украинца: Зина – на арене цирка.

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Новость об Александре распространило издание Claret and Hugh, отслеживающее, прежде всего, известия, касающиеся "Вест Хэма".

Сообщают, что теперь уроженец Радомышля будет получать 90 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 20 тысяч. В последнее время Зинченко постоянно играет в основном составе, команда с ним побеждает и лидирует в Премьер-лиге, что не может не радовать Хосепа Гвардиолу.

Зинченко с Гюндоганом и Фоденом

Зинченко с Гюндоганом и Фоденом / Фото: Reuters

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Нынешний контракт украинского хавбека, который в клубе в основном действует на левом фланге защиты, истекает через три года. Новый договор парню предложат сроком на пять лет. Соответственно, трансферная цена Александра возрастает с 20 до 40 миллионов фунтов, пишут английские журналисты.

Отмечается, что ранее интерес к футболисту проявляли "Вулверхэмптон" и собственно "Вест Хэм". Также его аренду рассматривали в итальянском "Наполи".

Недавно Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" – "Вест Хэм" по интересному показателю.

Смотрите, как "Манчестер Сити" громил французский "Олимпик" в Лиге чемпионов:

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