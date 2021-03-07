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Обе команды забьют! Ставка дня на дерби Манчестера

7 марта, 15:36

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов дает свой прогноз на матч "МанСити" – "МЮ"

Сегодня в Англии суперматч – дерби Манчестера. "Сити" с украинцем Зинченко в составе принимает "Юнайтед".

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"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"
АПЛ, 7 марта, воскресенье, в 18:30, Сетанта

Всего в истории дерби Манчестера у "красных дьяволов" все еще сохраняется преимущество – 76 побед против 55. Причем, в последнее время в рамках АПЛ так складывается, что команды лучше выступают на поле друг друга.

В пяти последних встречах на домашней арене "горожан" хозяева победили лишь раз при трех поражениях. В десяти последних дерби на "Олд Траффорд" – шесть побед гостей и две хозяев.

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Да и в целом "Сити" не побеждал "Юнайтед" в трех последних встречах в чемпионате, забив лишь гол.

Однако сейчас команда Гвардиолы набрала фантастическую форму, не проигрывает 28 матчей, победив в последних 21. Благодаря этому "МанСити" уверенно возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая именно соседей по городу на 14 очков. Не поможет им только Натан Аке.

МЮ не проигрывает в девяти матчах всех турниров, правда в последних трех они сыграли вничью с одинаковым счетом – 0:0. Кроме того, они не проигрывают в 21-м выездном матче кряду. Из-за травм вне игры Погба, Марсиаль, Мата и Джонс.

ПРОГНОЗ. Думаю, команде Сульшера пришло время наконец-то прервать свою голевую засуху, поэтому ожидаю, что обе команды забьют. Также можно рискнуть и поверить, что "МЮ" не проиграет.

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прогноз анонс чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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