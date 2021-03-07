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Обидві команди заб'ють! Ставка дня на дербі Манчестера

7 березня, 15:36

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов дає свій прогноз на матч "МанСіті" – "МЮ"

Сьогодні в Англії суперматч – дербі Манчестера. "Сіті" з українцем Зінченко в складі приймає "Юнайтед".

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"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"
АПЛ, 7 березня, неділя, о 18:30, Сетанта

Всього в історії дербі Манчестера у "червоних дияволів" все ще зберігається перевага – 76 перемог проти 55. Причому, останнім часом в рамках АПЛ так складається, що команди краще виступають на полі один одного.

У п'яти останніх зустрічах на домашній арені "городян" господарі перемогли лише раз при трьох поразках. У десяти останніх дербі на "Олд Траффорд" – шість перемог гостей і дві господарів.

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Та й в цілому, "Сіті" не перемагав "Юнайтед" в трьох останніх зустрічах в чемпіонаті, забивши лише гол.

Однак зараз команда Гвардіоли набрала фантастичну форму, не програє 28 матчів, перемігши в останніх 21. Завдяки цьому "МанСіті" впевнено очолюють турнірну таблицю Прем'єр-ліги, випереджаючи саме сусідів по місту на 14 очок. Не допоможе їм тільки Натан Аке.

МЮ не програє в дев'яти матчах всіх турнірів, правда в останніх трьох вони зіграли внічию з однаковим рахунком – 0:0. Крім того, вони не програють в 21-му виїзному матчі поспіль. Через травми поза грою Погба, Марсьяль, Мата і Джонс.

ПРОГНОЗ. Думаю, команді Сульшера прийшов час нарешті перервати свою гольову засуху, тому очікую, що обидві команди заб'ють. Також можна ризикнути і повірити, що "МЮ" не програє.

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прогноз анонс чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті

Джерело: Сегодня|Спорт

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