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Зинченко и Ярмоленко могут не приехать в сборную Украины: Англия вводит карантин для футболистов

6 марта, 12:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Премьер-лига хочет посадить игроков национальных команд под замок на 10 дней

Неприятные для сборной Украины новости приходят с Туманного Альбиона. Английская Премьер-лига собирается принять решение, по которому игроки клубов будут отправляться на 10-дневный карантин после возвращения из национальных сборных. Вердикт еще не вынесен – обсуждение по нему пройдут на следующей неделе.

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Вчера Шевченко назвал состав сборной Украины на отборочные матчи ЧМ в марте.

Однако главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже высказался по этому поводу. Его цитирует ESPN:

"Мы упорно работали в течение многих месяцев. И вот теперь нам говорят, что после международного перерыва важные игроки – семь, восемь или девять – не смогут играть 10 дней. В этом нет смысла. В таком случае мы не дадим им полететь в сборные. Это точно.

Ведь мы вкладываем много времени и денег в важную часть сезона. Если же им разрешат сразу возвращаться к тренировкам, мы их отпустим".

Тем временем, Зинченко в "Манчестер Сити" получит новый контракт.

Таким образом, от решения лиги зависит появление в лагере "сине-желтых" Александра Зинченко и, вполне вероятно, Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма". В воскресенье в АПЛ пройдет дерби Манчестера, в котором встретятся "горожане" и "Красные дьяволы". Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию.

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На днях "Манчестер Сити" поразил трюк Зинченко – как на арене цирка.

Смотрите обзор матча Германия – Украина, в котором Алекс попал в штангу:

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