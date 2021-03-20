Что творит! Зинченко суперсейвом головой вывел "МанСити" в полуфинал Кубка Англии (видео)

Украинец Александр Зинченко стал героем четвертьфинального матча Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" в Ливерпуле обыграл "Эвертон" 2:0 и вышел в 1/2 финала турнира.
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Победу "МанСити" принесли голы Гюндогана на 84-й и Де Брюйне на 91-й минутах. Но все могло сложиться иначе для "горожан", если бы в конце первого тайма при счете 0:0 их не выручил Зинченко.
После подачи "Эвертоном" углового рослый колумбийский форвард "ирисок" Мина выиграл воздух и пробил в дальний угол – быть бы голу, если бы не украинец, который головой вынес мяч с линии ворот "Манчестер Сити".
Видео сейва Зинченко
Немудрено, что аналитики WhoScored поставили Зинченко за этот матч оценку 7,6. Выше у "горожан" получил только Фернандиньо (7,9).
Видео голов "МанСити" в ворота "Эвертона"
Кстати, ранее Зинченко влетело от тренера "МанСити" за фразу о том, что "горожанам" по силам выиграть сразу четыре трофея в этом сезоне. "Я буду постарше Алекса. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. А он должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть каждый следующий матч", – пожурил украинца Гвардиола.
Но, может, Зинченко не так уж и неправ?
Смотрите, как забивает Зинченко
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