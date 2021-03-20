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Что творит! Зинченко суперсейвом головой вывел "МанСити" в полуфинал Кубка Англии (видео)

20 марта, 22:12

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец спас "горожан" от верного гола в матче с "Эвертоном"

Украинец Александр Зинченко стал героем четвертьфинального матча Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" в Ливерпуле обыграл "Эвертон" 2:0 и вышел в 1/2 финала турнира.

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Победу "МанСити" принесли голы Гюндогана на 84-й и Де Брюйне на 91-й минутах. Но все могло сложиться иначе для "горожан", если бы в конце первого тайма при счете 0:0 их не выручил Зинченко.

После подачи "Эвертоном" углового рослый колумбийский форвард "ирисок" Мина выиграл воздух и пробил в дальний угол – быть бы голу, если бы не украинец, который головой вынес мяч с линии ворот "Манчестер Сити".

Видео сейва Зинченко

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Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Немудрено, что аналитики WhoScored поставили Зинченко за этот матч оценку 7,6. Выше у "горожан" получил только Фернандиньо (7,9).

Видео голов "МанСити" в ворота "Эвертона"

Кстати, ранее Зинченко влетело от тренера "МанСити" за фразу о том, что "горожанам" по силам выиграть сразу четыре трофея в этом сезоне. "Я буду постарше Алекса. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. А он должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть каждый следующий матч", – пожурил украинца Гвардиола.

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Но, может, Зинченко не так уж и неправ?

Смотрите, как забивает Зинченко

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чемпионат Англии Манчестер Сити Кубок Англии Эвертон Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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