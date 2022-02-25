"Проситимуся в Україну". Вернидуб повернеться на Батьківщину під час війни

У четвер, 24 лютого, російські загарбники вторглися на українську землю. Цього дня Шериф українського тренера Юрія Вернидуба провів матч Ліги Європи проти Браги.
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Після поєдинку, який проходив у Португалії, Юрій Вернидуб відповів на запитання місцевих журналістів.
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"Я народився в Україні, живу в Україні та хочу висловити підтримку народу України, який постраждав від російського нападу.
Пишаюся людьми, які захищають нашу країну. Коли приїду до Молдови, буду проситися в Україну", – цитує Вернидуба Record.
Зазначимо, що Шериф поступився Бразі у серії пенальті та вилетів із подальшого розіграшу Ліги Європи.
Раніше ми повідомляли, що Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 із Санкт-Петербурга до Парижа. Вирішальний матч головного єврокубку пройде на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені.
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