Російські клуби залишили у єврокубках: результати жеребкування Ліги Європи

Визначилося вісім пар, які продовжать боротьбу за популярний клубний трофей

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. УЄФА хоч і відібрав фінал ЛЧ-2022 у Санкт-Петербурга, але не викинув російські клуби з єврокубків.

Результати жеребкування:

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Рейнджерс (Шотландія) — Црвена Звєзда (Сербія)

Брага (Португалія) – Монако (Франція)

Порту (Португалія) – Ліон (Франція)

Аталанта (Італія) – Байєр (Німеччина)

Севілья (Іспанія) – Вест Хем Юнайтед (Англія)

Барселона (Іспанія) – Галатасарай (Туреччина)

Лейпциг (Німеччина) – Спартак (Росія)

Бетіс (Іспанія) – Айнтрахт (Німеччина)

Перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 10 березня. Ігри у відповідь заплановані на 17 березня.

Фінал цьогорічного розіграшу ЛЕ відбудеться у Севільї на стадіоні "Санчес Пісхуан".

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України: