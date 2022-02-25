Трагедія розбила наші серця: олімпійська чемпіонка підтримала Україну з Америки

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл відреагувала на вторгнення Росії на територію України.
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"Мої думки з моїми українцями, мене просили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що новини мають продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на землі – на трагедії, яка розбила наші серця, та на мужності українського народу!
Я не експерт із зовнішньої політики, тому залишу аналіз людям розумнішими за мене.
Слава Україні. Героям Слава!", – написала Баюл у Instagram.
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Дивіться як Оксана Баюл виграла золото Олімпіади-1994.
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