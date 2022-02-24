Усик повернувся в Україну і зробив заяву про війну з Росією

В Україні триває війна, яку розв'язала путінська Росія. Наприкінці дня свою заяву зробив Олександр Усик

Олександр Усик вже в Україні / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу з боксу після початку вторгнення російських військ залишив Україну. Але буквально за добу Усик повернувся до України та пояснив свою відсутність.

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"Дорога Україна, дорогі українці! Багато ЗМІ написали, що я втік. Ні. Я їздив по роботі, я повернувся, я вдома. Друзі, нам потрібно об'єднатися. Тому що дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції. Я дуже хвилююся за свою країну, за багатьох наших людей. Друзі, треба зупинити цю війну і ми маємо це зробити. Усі разом", – сказав Усик на відео у своєму Instagram.

Щоправда, ми так і не почули жодного слова про агресора. Мабуть, у відрядженні Усик так і не розібрався, хто напав на Україну.

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Раніше російську агресію засудили Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Петраков, Дар'я Білодід та безліч інших українських спортсменів.

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.