Футбол не важливий під час пекла! Збірна Швеції не хоче їхати до Росії

Президент Шведського футбольного союзу Карл-Ерік Нільссон не уявляє собі варіанта проведення в Росії матчів плей-офф ЧС-2022. Причина різкої заяви – вторгнення російських військ в Україну.
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24 березня у Москві заплановано півфінальний стиковий матч між збірними Росії та Польщі. Переможець цього протистояння зустрінеться із найсильнішим у парі Швеція – Чехія, щоб визначити володаря путівки на чемпіонат світу.
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Якщо збірні Росії та Швеції виграють свої матчі, то вони зустрінуться у Москві 29 березня.
"Коли ми прокинулися сьогодні вранці, то подумали, що немає жодного бажання грати в Росії.
Наші думки звернені до наших друзів в Україні через ситуацію, в якій вони опинилися сьогодні. Це жахливо. Футбол слід розглядати як щось менш важливе серед цього пекла", – заявив Нільссон.
Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донеччині". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
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