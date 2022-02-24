Яке ж ти х###о! Український баскетболіст звернувся до Путіна

Відомий український баскетболіст Кирило Фесенко дуже емоційно відреагував на атаку Росії.
"Яке ж ти х###о", – написав Фесенко у соцмережах. Явно звертаючись до президента Росії Володимира Путіна.
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Кирило Фесенко народився у Дніпрі, починав у Азовмаші.
Після чотирьох ігрових сезонів в Україні Фесенко був обраний під 38-м номером у другому раунді драфту НБА 2007 року командою Філадельфія Севенті Сіксерс, а потім був проданий у Юту Джаз.
15 серпня 2007 року Фесенко підписав із джазменами трирічний контракт.
Зараз наш баскетболіст виступає за Санай Хормозган з Ірану.
Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донеччині". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
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