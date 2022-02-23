Замість реклами Газпрому – Свободу Україні! Німці змінили футболки колишнього клубу Коноплянки

Популярне німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського "Газпрому" на майках футбольного клубу Шальке.
Раніше за клуб із Гельзенкірхена виступав півзахисник збірної України Євген Коноплянка.
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Логотип російської компанії відтепер перекриватиме напис "Свободу Україні". Це стосується як паперової версії газети, так і сайту.
"Важко прийняти, що ми маємо дивитися рекламу "Газпрому" під гімн Ліги чемпіонів, коли путінські війська вторглися в Україну. Футбол не може не змінюватися, коли Путін воює", – йдеться у повідомленні на сайті Bild.
Нагадаємо, що зірка збірної Фінляндії заявив, що фінал Ліги чемпіонів-2022 потрібно перенести із Санкт-Петербурга через загострення відносин між Україною та Росією.
Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.
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