Усик еще дальше от Украины: боксер засветился на острове

Как только началась новая волна агрессия России, крымчанин Александр Усик тут же уехал из Украины.
Вскоре объявился Усик в Лондоне,где пришел посмотреть на матч клуба российского олигарха Романа Абрамовича Челси против Лилля.
А затем боксера заметили в ресторане, который принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Новикову – доверенному лицу президента-агрессора Владимира Путина на выборах в РФ 2018 года.
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February 23, 2022
Спустя некоторое время Усик появился в Ирландии. Судя по посту в Instagram, там он дал интервью. О чем разговаривали, пока не известно. Но вряд ли о войне между Россией и Украиной.
Ранее Усик жаловался, что на крымской границе его кошмарят. После аннексии Крыма чемпион мира боится признать Россию агрессором и спокойно ездит отдыхать на полуостров.
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