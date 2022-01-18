На крымской границе меня кошмарят: Усик пожаловался на оккупантов

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что посещает Крым.
Последний раз на оккупированном полуострове боксер был два года назад. До ковидных времен. Ранее Усик рассказал, что потерял много денег из-за своей позиции.
"Я ездил в Симферополь. У меня там теща, тесть, сестра, племянница.
Ездили на море, отдыхали. Сложно с границами. Кошмарят. Просто кошмарят. Куда едете? Зачем? А сколько вы там будете? Они ведь знают меня.
Это "крымская граница". На нашей украинской границе все великолепно, никаких проблем. Проверили – мы поехали", – рассказал Усик в интервью Маше Ефросининой.
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Ранее мы рассказывали, как Александр Усик отмечал свой день рождения. 17 января боксеру исполнилось 35 лет. По случаю праздника Александр дал волю эмоциям и спел песню Верки Сердючки.
January 18, 2022
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