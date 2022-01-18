Ну как Усик его завалит? Фьюри врезали по почкам, а он и не заметил (видео)

Даже запрещенный удар не стал проблемой для потенциального соперника Александра Усика в бою за титул короля хэвивейта

Усику на заметку - Фьюри не прошибешь / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри еще не знает, с кем именно весной проведет следующий бой – с Уайтом, Чарром, Хелениусом или, может, сразу с Усиком. Но он уже вовсю готовится к предстоящему поединку.

Цыганский король провел спарринг с бывшим чемпионом мира из Новой Зеландии Джозефом Паркером, недавно одолевшим Дерека Чисору.

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При этом вместе с ними в ринге одновременно боксировала еще одна пара бойцов.

В одном из моментов спарринга Паркер нанес Фьюри запрещенный удар – мощно врезал по почкам.

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Такие удары часто приводят к нокауту и внутреннему кровотечению.

Однако Фьюри, получив по почкам, и глазом не моргнул, продолжив тренировочную драку с Паркером.

Ну как его завалить?

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Ожидается, что во второй половине года Тайсон Фьюри и Александр Усик встретятся в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах. Но для начала украинцу весной нужно одолеть в реванше Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Между тем Фьюри уже начал психологическую атаку на Усика, обвинив того в употреблении стероидов.