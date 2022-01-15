Фьюри назвал единственного человека, который побьет Усика. И это не Джошуа

Цыганский барон считает, что только ему по силам одолеть украинского боксера. Чемпионы могут встретиться уже в этом году

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о раскладах, которые сейчас существуют в супертяжелом весе.

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Чемпионский пояс по версии WBC у Фьюри. Титулами WBA, WBO и IBF владеет Александр Усик.

"В нашем дивизионе есть только один человек, который может победить Усика. Его зовут Цыганский барон, он же Тайсон Фьюри", – заявил британец.

Напомним, что недавно Фьюри обвинил Александра в употреблении запрещенных препаратов.

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

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АТАКА ФЬЮРИ НА УСИКА