Фьюри назвал единственного человека, который побьет Усика. И это не Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о раскладах, которые сейчас существуют в супертяжелом весе.
Читайте также: Усик сфотографировался с Януковичем: оба счастливы
Чемпионский пояс по версии WBC у Фьюри. Титулами WBA, WBO и IBF владеет Александр Усик.
Далее по теме
"В нашем дивизионе есть только один человек, который может победить Усика. Его зовут Цыганский барон, он же Тайсон Фьюри", – заявил британец.
Напомним, что недавно Фьюри обвинил Александра в употреблении запрещенных препаратов.
АТАКА ФЬЮРИ НА УСИКА
- Британский чемпион обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.
- Затем Владимир Кличко заступился за Усика, напомнив Фьюри о проваленном допинг-тесте перед их боем в 2015-м.
- В ответ Фьюри обозвал Кличко бесполезным бомжом.
- На самом деле Усик не стеснялся показывать свой допинг в соцсетях.