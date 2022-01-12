Кличко заступился за Усика и приструнил Фьюри. Все из-за допинга

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри может смело претендовать на титул чемпиона мира по оскорблениям. Британец обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.
На защиту Усика стал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.
"Тайсон, живущий в стеклянном доме, не должен бросать камни в других. Незадолго до нашего боя у тебя действительно был положительный допинг-тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках", – написал Кличко в Twitter.
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@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasnt long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion#ukraine#hypocrite@usykaahttps://t.co/mQqJStAkZ6pic.twitter.com/LlDu0vsiWa— Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022
Напомним, что Кличко проиграл чемпионский бой Фьюри.
Несколько дней назад мы писали о драке Усика в Буковеле: боксера смели за 10 секунд. Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.
Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта Александр Усик сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.
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