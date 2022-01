Кличко заступился за Усика и приструнил Фьюри. Все из-за допинга

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри может смело претендовать на титул чемпиона мира по оскорблениям. Британец обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.

На защиту Усика стал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

"Тайсон, живущий в стеклянном доме, не должен бросать камни в других. Незадолго до нашего боя у тебя действительно был положительный допинг-тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках", – написал Кличко в Twitter.

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasnt long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion#ukraine#hypocrite@usykaahttps://t.co/mQqJStAkZ6pic.twitter.com/LlDu0vsiWa