Фьюри прав! Усик не стеснялся показывать свой допинг в соцсетях

Британский боксер Тайсон Фьюри обвинил украинского супертяжеловеса Александра Усика в употреблении запрещенных препаратов. В чем-то он прав!

Усик показал Фьюри, какой допинг он употреблял / Фото: Instagram, REUTERS

Фьюри назвал Усика маленьким, напичканным стероидами человечком, намекая на то, что украинец превратился в супертяжеловеса незаконным способом.

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И здесь нужно признать – украинец действительно прибег к методике быстрого набора веса! Правда, к сожалению для Фьюри, никакого преступления в этом нет.

Усик даже не стеснялся показывать процесс у себя в Instagram. Вот таким "допингом" боксер питался перед боем с Джошуа.

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Еще во время перехода из крузервейта в хэвивейт Усика спрашивали, как он намерен конкурировать с более габаритными оппонентами, но Александр легко отвечал журналистам.

"Сил для перехода в супертяжелый вес у меня достаточно. Буду кушать еще дополнительную порцию макарошек, и будет все хорошо", – говорил украинец.

Как видим, такая методика дала свои плоды. К бою против Джошуа Усик подошел с максимальным весом в своей карьере – 100,2 кг, но при этом оставался на 8 кг легче соперника и намного быстрее.

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Кстати, ранее за Усика заступился Владимир Кличко. Он напомнил, Фьюри, что как раз британец в свое время погорел на запрещенных препаратах перед вторым боем с украинцем.

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