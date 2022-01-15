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Усик сфотографировался с Януковичем: оба счастливы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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15 января, 12:01
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Олимпийский чемпион по боксу принес тогдашнему президенту Украины награду Лондона-2012, а ушел с орденом "За заслуги"
Усик и Янукович
Усик и Янукович / Фото: Коллаж: Сегодня

В соцсетях появилось забавное фото, на котором вместе Виктор Янукович и Александр Усик. Снимок опубликован в Instagram.

Фото было сделано в 2012 году. Александр Усик вернулся с Олимпийских игр в Лондоне, где он завоевал золотую медаль.

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С олимпийской наградой он и пошел в гости к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу.

А ушел с государственной – боксера наградили Орденом "За заслуги" II степени.

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Напомним, что Александр Усик неудачно начал этот год. Он бросил вызов снеговой пушке в Буковеле. Но не продержался и десяти секунд.

Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.

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