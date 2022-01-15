Усик сфотографировался с Януковичем: оба счастливы

В соцсетях появилось забавное фото, на котором вместе Виктор Янукович и Александр Усик. Снимок опубликован в Instagram.
Фото было сделано в 2012 году. Александр Усик вернулся с Олимпийских игр в Лондоне, где он завоевал золотую медаль.
С олимпийской наградой он и пошел в гости к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу.
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Напомним, что Александр Усик неудачно начал этот год. Он бросил вызов снеговой пушке в Буковеле. Но не продержался и десяти секунд.
January 8, 2022
Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.
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