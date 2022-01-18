На кримському кордоні мене кошмарять: Усик поскаржився на окупантів

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що відвідує Крим.
Востаннє на окупованому півострові боксер був два роки тому. До ковідних часів. Раніше Усик розповів, що втратив багато грошей через свою позицію.
"Я їздив у Сімферополь. У мене там теща, тесть, сестра, племінниця.
Їздили на море, відпочивали. Складно з кордонами. Кошмарять. Просто кошмарять. Куди ви їдете? Навіщо? А скільки ви там будете? Адже вони знають мене.
Це "кримський кордон". На нашому українському кордоні все чудово, жодних проблем. Перевірили – ми поїхали", – розповів Усик в інтерв'ю Маші Єфросініній.
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Раніше ми розповідали, як Олександр Усик відзначав свій день народження. 17 січня боксерові виповнилося 35 років. З нагоди свята Олександр дав волю емоціям та заспівав пісню Вєрки Сердючки.
January 18, 2022
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