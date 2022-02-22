Усик всплыл в Лондоне: улетел из Украины ради детища российского олигарха

Сегодня Александр Усик шокировал неожиданным отлетом из Украины. Куда же улетел чемпион мира по боксу? Ответ на этот вопрос оказался неожиданным

Усик посетил матч команды Абрамовича / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Оказывается, Александр Усик отправился в Лондон! Но не искать Энтони Джошуа, как вы могли подумать, а ради посещения матча Лиги чемпионов Челси – Лилль.

Усик в компании своего тренера Сергея Лапина и менеджера Эгиса Климаса посетил стадион "Стэмфорд Бридж".

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Может, Усик решил посмотреть, как играет детище российского олигарха Романа Абрамовича, пока у него не отобрали клуб, ведь Великобритания вводит новые санкции для окружения Путина после вчерашнего вторжения в Украину.

Роман Абрамович / Фото: AFP

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Напомним, совсем недавно сам Усик дебютировал в профессиональном футболе. Боксер сыграл за житомирское Полесье на товарищеском турнире Winter Cup в Турции. Усик вышел на поле всего на 15 минут, но запомнился яркой атакой и едва не сломал одноклубника.

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На главный матч турнира Усик не остался, но даже без него Полесье справилось с Металлистом и завоевало трофей. Получается, что Усик так же стал победителем турнира!

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А вот с боксом пока не складывается. Первый бой с Джошуа состоялся еще в сентябре, но до сих пор неизвестно, когда же будет реванш.

Ранее в Сети появилась версия, что реванш Усик – Джошуа может пройти на крыше небоскреба в Дубае. Вот это было бы зрелище!

А промоутер Эдди Хирн ранее признавался, что хотел бы снова провести бой в Великобритании. Но готов рассмотреть и другие варианты.