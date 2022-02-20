Стой! Кадык вырву! Усика схватили за шею

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе показал, как он во власти своего тренера стоит и даже не смеет пошевелиться

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик оригинально поздравил с днем рождения своего тренера – Юрия Ткаченко.

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Боксер опубликовал в сториз фото, как Ткаченко измеряет ему пульс на шее.

"Юрочька Иванович С.Д. Рождения", – произносит Александр Усик на фото Юрию Ткаченко

"Стой спокойно, бо кадык вырву", – отвечает тренер, пальцами держащий Усика в районе сонной артерии на шее.

Отметим, что Юрий Ткаченко является тренером Александра Усика уже более трех лет – боксеру остановить на нем выбор посоветовал Анатолий Ломаченко.

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С помощью Ткаченко Усик победил Беллью в крузервейте, а затем Уизерспуна, Чисору и Джошуа в супертяжелом дивизионе.