Джошуа нужно спешить: на Усика появились новые претенденты

Пока команда Александра Усика ведет переговоры о реванше с Энтони Джошуа на пояс украинца нашлись другие претенденты. В ближайшее время Усик может получить еще и обязательного претендента

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Непобедимый хорватский супертяж Филип Хргович сразится с Чжаном Чжилэем из Китая за право стать обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет Усик, сообщает skysports.com.

От поединка с Хрговичем поочередно отказались Луис Ортис, Джозеф Паркер, Мурат Гассиев и Энди Руис.

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Но поиски все-таки увенчались успехом – согласием выйти на ринг ответил олимпийский чемпион-2008 Чжан Чжилэй. Впрочем, статистика китайца вряд ли поразит – дебютировав в профи в 2014 году, Чжан одержал 21 победу и 11 раз проиграл. Также на его счету одна ничья.

Пока же Джошуа бросил вызов Усику: британцу не дают покоя футбольные успехи украинца. Энтони Джошуа нужно срочно заявлять за одну из команд на турнире Winter Cup. Экс-чемпион мира собирается сразиться с украинцем на футбольном поле.

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