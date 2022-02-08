Джошуа бросил вызов Усику: британцу не дают покоя футбольные успехи украинца (видео)

Энтони Джошуа нужно срочно заявлять за одну из команд на турнире Winter Cup. Экс-чемпион мира собирается сразиться с украинцем на футбольном поле

Усик и Джошуа могут встретиться на футбольном поле / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

После футбольного дебюта украинского супертяжа Александра Усика за житомирскую команду Полесье, британец Энтони Джошуа решил не отставать от своего соперника.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа опубликовал в своем Instagram видео, где он играет в пляжный футбол.

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Фолловеры Эй-Джея сразу заподозрили британца в подражании Усику:

"Скопировал Усика".

"Усик тоже недавно играл в футбол. Совпадение?"

"Усик лучше играет в футбол!"

"За Саней не повторяй".

"Под Усика косит".

Напомним, в ожидании решения по реваншу с Энтони Джошуа Усик присоединился к житомирскому Полесью. Прославленный боксер вышел на замену во втором тайме матча с Вересом и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1.

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Усик попробовал себя в футболе. Фото: ФК Полесье / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь будем надеяться, что Энтони Джошуа заявится за одного из участников Winter Cup 2022, чтобы дать бой Александру Усику на футбольном поле.

Смотрите, как прошел дебют Александра Усика в профессиональном футболе.