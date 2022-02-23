Усик ще далі від України: боксер засвітився на острові

Щойно почалася нова хвиля агресія Росії, кримчанин Олександр Усик одразу ж поїхав з України.
Незабаром з'явився Усик у Лондоні,де прийшов подивитися на матч клубу російського олігарха Романа Абрамовича Челсі проти Лілля.
А потім боксера помітили у ресторані, який належить російському бізнесменові Аркадію Новікову – довіреній особі президента-агресора Володимира Путіна на виборах у РФ 2018 року.
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February 23, 2022
Через деякий час Усик з'явився в Ірландії. Судячи з посту в Instagram, там він дав інтерв'ю. Про що говорили, поки не відомо. Але навряд чи про війну між Росією та Україною.
Раніше Усик скаржився, що на кримському кордоні його кошмарять. Після анексії Криму чемпіон світу боїться визнати Росію агресором та спокійно їздить відпочивати на півострів.
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