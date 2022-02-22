Усик сплив у Лондоні: полетів з України заради дітища російського олігарха

Сьогодні Олександр Усик шокував несподіваним відльотом із України. Куди ж полетів чемпіон світу з боксу? Відповідь на це запитання виявилася несподіваною

Усик відвідав матч команди Абрамовича / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Виявляється, Олександр Усик вирушив до Лондона! Але не шукати Ентоні Джошуа, як ви могли подумати, а заради відвідування матчу Ліги чемпіонів Челсі – Лілль.

Усик у компанії свого тренера Сергія Лапіна та менеджера Егіса Клімаса відвідав стадіон "Стемфорд Брідж".

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Може, Усик вирішив подивитися, як грає дітище російського олігарха Романа Абрамовича, поки у нього не відібрали клуб, адже Великобританія запроваджує нові санкції для оточення Путіна після вчорашнього вторгнення в Україну.

Роман Абрамович / Фото: AFP

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Нагадаємо, зовсім недавно сам Усик дебютував у професійному футболі. Боксер зіграв за житомирське Полісся на товариському турнірі Winter Cup у Туреччині. Усик вийшов на поле всього на 15 хвилин, але запам'ятався яскравою атакою і мало не зламав одноклубника.

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На головний матч турніру Усик не залишився, але навіть без нього Полісся впоралося з Металістом і завоювало трофей. Виходить що Усик також став переможцем турніру!

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А ось з боксом поки що не складається. Перший бій з Джошуа відбувся ще у вересні, але досі невідомо, коли буде реванш.

Раніше в Мережі з'явилася версія, що реванш Усик – Джошуа може пройти на даху хмарочоса у Дубаї. Оце було б видовище!

А промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти.