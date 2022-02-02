Неправильно з багатьох точок зору! Реакція промоутера Усика на його відхід у футбол

Український боксер вирішив пограти за Полісся на зимовому товариському турнірі Winter Cup. Олександр Красюк оцінив ризики цього заходу

Олександр Красюк висловився про гру Олександра Усика за Полісся

Вже завтра у Туреччині стартує товариський турнір Winter Cup, у якому візьмуть участь чотири команди – Верес, Чорноморець, Металіст та Полісся.

У цьому змаганні за житомирську команду зіграє український боксер Олександр Усик. Спортсмен поставив на паузу підготовку до бою проти Ентоні Джошуа заради гри у футбол.

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Тим часом, промоутер боксера Олександр Красюк в інтерв'ю Tribuna.com висловив свою думку щодо участі Усика у футбольному матчі. Менеджер вважає, що жодних ризиків для Олександра не бачить.

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"Усик – дуже обізнана особистість. Він дуже скрупульозно ставиться до своєї боксерської кар'єри. Здоров'я – саме те, на чому базується його кар'єра. Я впевнений, що жодних ризиків ця подія для нього не нестиме. Участь Усика у цьому турнірі носить маркетингову мету – привернути якнайбільше уваги до цієї події. Думаю, що його особистість добре впорається із цією метою. Говорити про те, що він гратиме якусь принципову роль для футболу, неправильно з багатьох точок зору. Він не професійний футболіст, а професійний боксер.

Зазначимо, що раніше Красюк назвав ймовірну дату реваншу Усик – Джошуа. Імовірними місцями проведення називаються Лондон, Саудівська Аравія та Київ. Пропонуємо згадати, як Усик сенсаційно здолав Джошуа у вересні.