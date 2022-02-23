Усик у ресторані друга Путіна п'є після вторгнення Росії до України (відео)

Полетівши до Лондона, український боксер тісно стикається там із російським капіталом

Довірена особа Путіна і Усик / Фото: Instagram

Як ми повідомляли, наступного дня після визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкритого вторгнення військ РФ на Донбас Олександр Усик залишив Україну.

З'явився Усик у Лондоні, де прийшов подивитися на матч клубу російського олігарха Романа Обрамовича Челсі проти Лілля.

Реклама

Але цим стосунки українського боксера з російським капіталом у столиці Великої Британії не обмежилися. Того ж вечора Усик із директором своєї команди Сергієм Лапіним, менеджером Егісом Клімасом та іншим оточенням вирушив на вечерю до Novikov Restaurant у лондонському районі Мейфер.

Відео, як Усик з оточенням цокаються келихами, опублікувала у себе в сторіз одна з учасниць застілля – актриса та телеведуча Лейла Чанкальїні.

Реклама

Зазначимо, що ректоран, де відпочивав у Лондоні Усик, належить російському ресторатору та бізнесмену Аркадію Новикову – довіреній особі президента-агресора Володимира Путіна на виборах у РФ 2018 року.

Реклама

Раніше ми писали про реакції Усика на нову агресію Росії щодо України.