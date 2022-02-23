Усик в ресторане друга Путина пьет после вторжения России в Украину (видео)

Как мы сообщали, на следующий день после признания Россией так называемых "ЛДНР" и открытого вторжения войск РФ на Донбасс Александр Усик покинул Украину.
Объявился Усик в Лондоне,где пришел посмотреть на матч клуба российского олигарха Романа Обрамовича Челси против Лилля.
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Но этим соприкосновения украинского боксера с российским капиталом в столице Великобритании не ограничились. В тот же вечер Усик с директором своей команды Сергеем Лапиным, менеджером Эгисом Климасом и другим окружением отправился на ужин в Novikov Restaurant в лондонском районе Мейфэр.
Видео, как Усик с окружением цокаются бокалами, опубликовала у себя в сториз одна из участниц застолья – актриса и телеведущая Лейла Чанкальини.
Отметим, что ректоран, где отдыхал в Лондоне Усик, принадлежит российскому ресторатору и бизнесмену Аркадию Новикову – доверенному лицу президента-агрессора Владимира Путина на выборах в РФ 2018 года.
Ранее мы писали о реакции Усика на новую агрессию России в отношении Украины.
"Ничто не в состоянии отвлечь Усика, поскольку в какой бы ситуации он не оказался, он всегда пытается найти позитив. Не думаю, что он даже озабочен по поводу этого. Он сфокусирован на деле", – заявил менеджер Усика Эгис Климас, вместе с ним пребывающий сейчас в Лондоне.