Уже "Ломаченко женского бокса" вступилась за Украину: а Вася с Усиком удрали

Олимпийская чемпионка-2016 по боксу француженка Эстель Моссели не осталась равнодушной к агрессии России по отношению к Украине, откуда родом ее мать

Моссели поддерживает Украину, Усик и Ломаченко молчат / Фото: Коллаж: Сегодня

29-летняя боксерша Эстель Моссели в ринге представляет Францию, которой принесла золото Олимпиады и чемпионата мира-2016 в весе до 60 кг, но мысленно в эти дни пребывает с Украиной.

Реагируя на беспредел Путина с признанием террористических "ЛДНР" и открытым вторжением в Донбасс, Моссели призвала украинцев бороться свою свободу, а мир – принять меры по отношению к агрессору.

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"Приучены ли мы бороться за уважение? Я так не думаю, но иногда у нас не остается выбора! Сражайтесь за нашу свободу".

"Мысленно я с теми, кто готовится к нежелательной войне, и теми, кто страдает от нее сегодня. Меня до глубины души тронуло то, что происходит на землях моих предков".

"Мир был бы намного лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно", – написала в Instagram Эстель Моссели, добавив тэги "Украина" и "Нет войне".

Отметим, что мать Эстель Моссели – украинка, отец – из Конго. Отец Мосселли приехал в Украину учиться на электротехника. Здесь он встретил украинскую девушку из районного центра. Вернуться в Конго не получилось – там началась война, поэтому семья уехала во Францию, где и родилась Эстель.

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Эстель Моссели в украинском Казатине

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В отличие от француженки Эстель Моссели, топовые украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик пока так и не высказались на тему нового витка агрессии России по отношению к Украине.

Ломаченко отправился на Афон.

Усик же улетел в Лондон, где побывал на матче клуба российского олигарха Романа Абрамовича и отужинал в ресторане, принадлежащем доверенному лицу Путина.